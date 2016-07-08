В Киеве в конце лета начнется капитальный ремонт проспекта Глушкова и Одесской площади

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время инспекции состояния проспекта Глушкова, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

По словам Кличко, эта дорога является одним из самых загруженных въездов в Киев и находится в неудовлетворительном состоянии. Последний капитальный ремонт, в частности Одесского путепровода проводился в 1987 году.

Как сказал мэр, дорожники отремонтируют опоры путепровода, проложат обновленное мостовое полотно, отремонтируют покрытие на элементах транспортной развязки и тротуарах на подходах к путепроводу.

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Также запланирован капитальный ремонт проспекта Глушкова от улицы Васильковской до границы города.

«Таким образом мы полностью обновим подъезд в Киев со стороны Одесской трассы», - сказал Кличко.

По словам директора «Киевавтодора» Александра Густелева, потребность в капитальном ремонте проспекта появилась после прокладки коммуникаций к новостройкам, поскольку отремонтированные части дорожного полотна начали проседать и создавать опасность для водителей.

«Наша задача - сделать Киев комфортным. Одна из составляющих - это качественные дороги на улицах города. Мы делаем все, чтобы дороги в Киеве соответствовали европейским и мировым стандартам. В этом году мы увеличили финансирование ремонта дорог до 1 млрд 52 млн грн. До конца 2016 года мы планировали капитально отремонтировать 44 дороги, но за счет превышения поступлений в бюджет столицы за первый квартал сможем отремонтировать 51 улицу», - подчеркнул Кличко.