Столичная полиция разыскивает троих мужчин, которые стреляли в посетителя кафе

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП в Киеве, инцидент произошел 7 июля в одном из кафе на улице Курнатовского, в котором отдыхал 40-летний киевлянин.

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В помещение зашли трое неизвестных мужчин и сразу направились к посетителю. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой киевлянин получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия следователи и оперативники изъяли четыре гильзы и пулю. Со слов свидетелей, нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле "Рено" черного цвета.

Следственный отдел Днепровского управления полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований, а затем начал уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников.