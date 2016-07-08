В Киеве из двух банкоматов похитили полмиллиона гривень

Как сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Киеве, поздно ночью сработала сигнализация в банкомате, установленном в магазине на улице Академика Булаховского в Святошинском районе.

Сотрудники охранной фирмы и полиция обнаружили поврежденные дверцы банкомата и отсутствие четырех кассет с наличными.

Окончательная сумма ущерба будет установлена после инвентаризации. По предварительным подсчетам, злоумышленники похитили более 300 тысяч гривень.

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Очевидцы видели, как двое неизвестных в масках и перчатках с сумками садились в автомобиль темно-синего цвета и уехали в неизвестном направлении.

В Дарницком районе на проспекте Бажана днем неизвестные мужчины в масках и повязках на лицах сначала повредили камеры наблюдения, а затем вскрыли банкомат, из которого похитили почти 200 тысяч гривень. После совершенного мужчины скрылись.

Открыты уголовные производства по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят розыскные мероприятия. У полицейских есть основания полагать, что в обоих случаях действовали одни и те же люди.