В Киеве остановили скандальное строительство на улице Гончара

По инициативе мэра Киева 8 июля прошла совместная проверка Департамента городского благоустройства КГГА и Госархстройинспекции объекта на улице Гончара,17-23. Эксперты обнаружили, что заказчик работ провел корректировку проекта строительства без получения на это соответствующего разрешения.

Читайте такжеНа месте снесенного Сенного рынка могут построить 14 высоток

Мэр Виталий Кличко заявил, что наконец удалось окончательно остановить самое скандальное строительство в Киеве. После проверки разрешение ООО «Инвестиционно-строительная группа» на возведение жилого комплекса со встроенным паркингом было аннулировано.

Напомним, что возведение жилого комплекса на улице Гончара в пределах буферной зоны Софии Киевской представители ЮНЕСКО грозили исключить Киев из охранного перечня.