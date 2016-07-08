Киевский фуникулер закрывают на ежегодный ремонт

Киевский фуникулер с 18 июля ориентировочно до 18 августа закроют на ежегодный ремонт.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Киевпастранс». «Регламентые, ремонтные работы отдельных узлов уникального транспорта происходят ежегодно, согласно Правилам строения, содержания и осмотра наклонных рельсо-канатных подъемников», - говорится в сообщении. Читайте такжеВ Киеве открыли реконструированный фуникулер (фоторепортаж) Завершатся ежегодные регламентные работы по выполнению капитального ремонта отдельных узлов испытательными работами, результаты которых принимают специалисты Государственного предприятия "Киевский экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины". Положительная оценка экспертов предоставит разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год. В процессе обновления фуникулера специалисты проверят исправность колес, тормозов, тягового привода, управления, связи и сигнализацию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter