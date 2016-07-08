Занять место вождя: в центре Киева на месте снесенного памятника Ленину откроют временную инсталляцию

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Автором инсталляции является мексиканская художница Синтия Гутьеррес. Этот проект был выбран международным жюри в результате открытого конкурса среди 21 заявки от художников и художественных коллективов из разных стран мира.

Каждый, кто до 14 июля придет ознакомиться с инсталляцией, сможет подняться по лестнице и занять пустое пространство пьедестала на несколько минут.

Инсталляция открывается в рамках проекта «Общественное соглашение» фонда «Изоляция» при поддержке Департамента культуры и Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

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В горадминистрации отмечают, что «Общественное соглашение» фонда «Изоляция» стартовало в Киеве 30 июня и продлится до 24 августа. В его рамках будут представлены работы 11 художников из десяти стран мира. Также запланировано проведение перформансов, воркшопов, лекций и публичных дискуссий с привлечением общественности, активистов, представителей местного управления относительно временной установки и роли памятных объектов.

«Изоляция» – это неприбыльная негосударственная платформа современной культуры, которая была основана в Донецке в 2010 году и переехала в Киев в июне 2014 года после захвата его террористами.