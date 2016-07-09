Кличко: на восстановление киевского зоопарка большая часть средств будет привлечена от меценатов и спонсоров

Об этом в интервью телеканалу «Киев» заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко.

«В 2019 году столичный зоопарк будет праздновать 110-летие со дня основания. И мы должны сделать его привлекательным и современным», - подчеркнул Кличко.

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Мэр столицы отметил, что в 2007 году Киевский зоопарк исключили из Европейской ассоциации зоопарков мира, он не соответствовал критериям содержания животных. «Наша задача - дать новую жизнь столичному зоопарку, - сказал Кличко. - Для этого я привлек иностранных специалистов с Голландии, Германии, Австрии, в Киев также приезжали представители ассоциации зоопарков. Они пообещали предоставить свою помощь, чтобы киевский зоопарк вернулся в Европейскую ассоциацию».

Кличко также добавил, что за время деятельности предыдущего руководства зоопарка у предприятия накопились огромные долги. «Два года назад мы сменили руководство, ведь в зоопарке были долги на 10 млн гривен. За это время зверинец не только вернул долги, но и получил прибыль - с начала года зоопарк заработал 3 млн гривен. Теперь же мы работаем над обновлением зоопарка. Уверен, что вместе мы превратим Киевский зверинец на один из лучших в мире, на место, которое будет дарить положительные эмоции и детям, и взрослым», - подчеркнул Кличко.

Ранее УНИАН сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко презентовал Концепцию обновления и развития столичного зоопарка. Рассказывая о концепции обновления зоопарка, мэр Киева отметил, что основная цель - сделать киевский зверинец настоящим местом для семейного досуга.

Он отметил, что во время обновления зверинца будет сохранена вся уникальная коллекция растений, а основными материалами для реконструкции будут дерево, камень и стекло. Во время реконструкции зоопарк будет продолжать работать.