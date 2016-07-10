Столичная власть поддержит все smart-проекты, которые будут работать на благо киевлян - Кличко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы Виталия Кличко, об этом он заявил во время открытия конкурса-хакатона городских проектов, использующих открытые данные, который организовали инициативная группа Kyiv Smart City и 1991 Open Data Incubator.

"Мы максимально будем поддерживать все те "умные" проекты, которые будут развивать город. Мы изучаем иностранный опыт, но и очень важно воплощать в жизнь те проекты, которые разрабатываются здесь и адаптированы к нашим местным условиям. Мы будем предоставлять все возможности для их быстрого внедрения", - сказал Кличко.

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Он напомнил, что инициатива Kyiv Smart City стартовала более года назад и объединила усилия властей города, бизнеса и общественности, чтобы запустить процесс инноваций в столице.

"Для нас smart city – это, прежде всего, комфорт граждан. Возможность взаимодействия бизнеса, талантов с властью. Новые идеи для оптимизации и усовершенствования всех процессов в КГГА", - добавил столичный голова.

Кличко подчеркнул, что за это время была внедрено большое количество цифровых smart-проектов, которые ежедневно работают на обеспечение жизнедеятельности города и его жителей. В частности, это и открытый бюджет столицы, и электронные государственные закупки, система информирования киевлян и тому подобное.

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Мэр добавил, что благодаря открытости и прозрачности бюджетных процессов поступления в столичный бюджет удалось увеличить на 30%.

Стартапы, прошедшие отбор, станут частью инкубационной программы в Kyiv Smart City Hub и будут поддержаны Киевской городской государственной администрацией. А уже осенью 2016 года они станут частью “умной” цифровой инфраструктуры города.

Инкубационная поддержка отобранных проектов в Kyiv Smart City Hub будет происходить в течение 12 недель, с 18 июля до 2 октября. Проекты направлены на развитие социальной сферы, повышение безопасности передвижения по городу, повышение качества медицинского обслуживания и тому подобное.