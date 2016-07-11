В Киеве взорвалось неустановленное вещество: пострадал мужчина
12:16, 11 июля 2016Киев
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Взрыв произошел в Соломенском районе столицы.
В Киеве взорвалось неустановленное вещество / espreso.tv
На улице Медовой в соломенском районе произошел взрыв неустановленного вещества. Об этом сообщает Эспрессо.TV.
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По информации издания, мужчина пытался болгаркой разрезать бочку, но не проверил ее содержимое. Во время разрезания произошел взрыв.
В результате взрыва мужчине почти оторвало ногу. Его в тяжелом состоянии забрала "скорая".
По словам свидетелей, в бочке был или бензин, или растворитель.
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