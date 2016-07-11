Бульвар Дружбы народов в Киеве могут переименовать в Николая Михновского, Новороссийскую улицу - в Опришковскую

За соответствующие проекты по переименованию можно проголосовать до 5 сентября, зайдя по ссылке http://projects.kievcity.gov.ua/projects/?s=1.

Также в списке есть и бульвар Кольцова в Святошинском районе, который предлагается переименовать в бульвар Николая Руденко.

На обсуждение вынесены и переименования, в частности:

в Соломенском районе: улицы Выборгской - в улицу Семьи Бродских, улицы Александра Горовица - в улицу Василия Барки;

- в Шевченковском районе: переулке Делегатского в переулок Федоровский, улицы Тропинина - в улицу Якубенковскую;

- в Печерском районе: переулке Михаила Реута в переулок Памвы Беринды;

- в Голосеевском районе: улицы Гайдара - в улицу Семьи Праховых;

- в Святошинском районе: улицы генерала Наумова - в улицу Людмилы Фои, улицы Семашко - в улицу Николая Павлушкова;

- в Оболонском районе: улицы маршала Тимошенко - в улицу Николая Кагарлицкого;

- в Днепровском районе: улицы Новороссийской - в улицу Опришковскую.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта в КГГА сообщили, что мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переименовании 79 улиц, переулков, бульвара и площадей столицы.

Переименование улиц столицы осуществляется во исполнение закона о декоммунизации.

В конце мая Кличко сообщил, что в Киеве в рамках декоммунизации осталось переименовать около 10 улиц, а почти 150 улиц уже переименованы.

Сейчас на сайте КГГА продолжается обсуждение по переименованию еще 7 улиц города. Голосование за проекты завершится 13 июля.