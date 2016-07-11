Бульвар Дружбы народов в Киеве могут переименовать в Николая Михновского, Новороссийскую улицу - в Опришковскую
а сайте Киевской городской государственной администрации началось голосование за переименование еще 12 улиц и бульваров столицы, среди которых, в частности, бульвар Дружбы народов в Печерском районе, которому предлагают название бульвар Николая Михновского.
За соответствующие проекты по переименованию можно проголосовать до 5 сентября, зайдя по ссылке http://projects.kievcity.gov.ua/projects/?s=1.
Также в списке есть и бульвар Кольцова в Святошинском районе, который предлагается переименовать в бульвар Николая Руденко.
На обсуждение вынесены и переименования, в частности:
в Соломенском районе: улицы Выборгской - в улицу Семьи Бродских, улицы Александра Горовица - в улицу Василия Барки;
- в Шевченковском районе: переулке Делегатского в переулок Федоровский, улицы Тропинина - в улицу Якубенковскую;
- в Печерском районе: переулке Михаила Реута в переулок Памвы Беринды;
- в Голосеевском районе: улицы Гайдара - в улицу Семьи Праховых;
- в Святошинском районе: улицы генерала Наумова - в улицу Людмилы Фои, улицы Семашко - в улицу Николая Павлушкова;
- в Оболонском районе: улицы маршала Тимошенко - в улицу Николая Кагарлицкого;
- в Днепровском районе: улицы Новороссийской - в улицу Опришковскую.
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Как сообщал УНИАН, 11 марта в КГГА сообщили, что мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переименовании 79 улиц, переулков, бульвара и площадей столицы.
Переименование улиц столицы осуществляется во исполнение закона о декоммунизации.
В конце мая Кличко сообщил, что в Киеве в рамках декоммунизации осталось переименовать около 10 улиц, а почти 150 улиц уже переименованы.
Сейчас на сайте КГГА продолжается обсуждение по переименованию еще 7 улиц города. Голосование за проекты завершится 13 июля.