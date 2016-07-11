В Киеве планируют построить новую развязку на пересечении Перова и Ватутина
На пересечении бульвара Перова и проспекта Владимира Маяковского с проспектом Генерала Ватутина (Керченская площадь) запланировано построить транспортную развязку.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на подписанное городским головой Виталием Кличко распоряжение.
Заказчиком проектирования и выполнения строительных работ определена коммунальная корпорация «Киевавтодор».
Сейчас она должна обеспечить разработку проектной документации и проведение экспертизы для определения объемов всех работ и их сметы.
Ориентировочная стоимость строительства составит около 235,5 миллиона гривен.
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Обустраивать развязку будут за счет программ экономического и социального развития Киева на 2016 и другие годы.
Отмечается, что новая транспортная развязка обеспечит бесперебойное движение транспорта. По информации заместителя председателя КГГА Ильи Сагайдака, обустройство новой развязки позволит улучшить транспортную ситуацию в Деснянском районе, увеличить пропускную способность на проспекте Генерала Ватутина и бульваре Перова с 25 до 45 тысяч автомобилей в сутки, ускорит перевозку киевлян пассажирским общественным транспортом, положительно повлияет на экологическую обстановку за счет ликвидации пробок, а также разгрузит движение транспортного участка от станции метро «Петровка» до жилого массива Троещина.