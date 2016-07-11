В Киеве планируют построить новую развязку на пересечении Перова и Ватутина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на подписанное городским головой Виталием Кличко распоряжение.

Заказчиком проектирования и выполнения строительных работ определена коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Сейчас она должна обеспечить разработку проектной документации и проведение экспертизы для определения объемов всех работ и их сметы.

Ориентировочная стоимость строительства составит около 235,5 миллиона гривен.

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Обустраивать развязку будут за счет программ экономического и социального развития Киева на 2016 и другие годы.

Отмечается, что новая транспортная развязка обеспечит бесперебойное движение транспорта. По информации заместителя председателя КГГА Ильи Сагайдака, обустройство новой развязки позволит улучшить транспортную ситуацию в Деснянском районе, увеличить пропускную способность на проспекте Генерала Ватутина и бульваре Перова с 25 до 45 тысяч автомобилей в сутки, ускорит перевозку киевлян пассажирским общественным транспортом, положительно повлияет на экологическую обстановку за счет ликвидации пробок, а также разгрузит движение транспортного участка от станции метро «Петровка» до жилого массива Троещина.