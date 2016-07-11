Германия заинтересовалась достройкой Подольского моста в Киеве - КГГА

Как написал на своей странице в Facebook директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель, об этом сообщил сегодня, 11 июля, госсекретарь Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Райнер Бомба в ходе инспекции Подольского мостового перехода.

"Господин Райнер отметил, что удивлен текущим состоянием моста, выразил заинтересованность в участии немецкой стороны в достройке существующего объекта. Планируем в сентябре собрать рабочую группу, которая будет состоять из специалистов с обеих сторон. Уже в октябре с министром инфраструктуры ФРГ состоится рабочее совещание в Киеве или Берлине", - сообщил чиновник.

Он также добавил, что благодаря инвестициям с немецкой стороны мост может быть достроен за 4 года, а также завершено строительство Подольско-Выгуровской линии столичного метрополитена на жилой массив Троещина.

Читайте такжеВ Киеве планируют построить новую развязку на пересечении Перова и Ватутина

Как сообщает пресс-служба КГГА, мэр столицы Виталий Кличко, который вместе с делегацией немецких экспертов и предпринимателей во главе с Бомбой осмотрел мост, отметил что мост готов наполовину, но для завершения строительства необходимо финансирование, которое город сегодня из бюджета обеспечить не может.

"Мост стоит уже много времени без изменений. И жители Левого берега спрашивают, когда смогут быстро добираться на Правый берег. Транспортная инфраструктура нуждается в инвестициях и развитии. Сейчас мы с госсекретарем Райнером Бомбой осмотрели мост. В ближайшее время в Украину приедет министр инфраструктуры Германии. С нашими немецкими друзьями мы изучаем, каким образом сможем привлечь инвестиции, чтобы развивать инфраструктуру Киева", - отметил мэр.

В свою очередь Бомба отметил, что транспортное сообщение в Киеве нуждается в совершенствовании, и запуск Подольско-Воскресенского моста является абсолютно необходимым.

"То, что он стоит недостроенным и не делает передвижение киевлян комфортнее – не на пользу городу. Сегодня есть соответствующие технологии, которые помогут обеспечить достройку современного моста", – подчеркнул госсекретарь.

Он договорился с Кличко в сентябре собрать совместную рабочую группу, в которую войдут украинские и немецкие специалисты, и наметить дальнейшие шаги.

Читайте такжеВ Киеве грабители массово разбирают недостроенный Подольский мост на металлолом - СМИ

"Я предлагаю всем специалистам, которые заинтересованы в строительстве, встретиться или в Германии, или здесь, в Киеве, и в широком кругу обсудить вопрос достройки Подольско-Вокресенського моста. Также я предлагаю мэру встретиться в Берлине со всеми специалистами обеих сторон и обсудить, что необходимо для завершения строительства, какие финансовые ресурсы нужны и где найти инвесторов. Я думаю, что этот проект будет интересен международным инвесторам", – отметил Бомба.

"Если все будут вместе упорно работать, если мы найдем инвестора и Украина и Германия придут к согласию в этом плане, то мы можем справиться за 4-5 лет. Также можно рассматривать и постепенный ввод моста", – добавил он.

"Наша задача - использовать успешный опыт немецкой стороны для того, чтобы воплотить в Киеве такие же стандарты жизни, как и в Германии. Одна из задач, которые я взял на себя, - достроить Подольско-Воскресенский мост, который много лет стоит недостроенным", - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, по словам экс-заместителя министра инфраструктуры Украины, эксперта по вопросам транспорта Александра Кавы, новая ветка столичного метрополитена на Троещину будет построена не раньше 2030 года.

18 ноября 2011 года уникальный плавучий кран "Захарий LK-600", задействованный на строительстве мостового перехода, упал в реку и разломился в месте крепления грузовой стрелы. В результате аварии никто не пострадал. При этом за последние несколько лет на мосту произошло несколько несчастных случаев, которые привели к смертельным последствиям.