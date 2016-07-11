На ремонт акушерского отделения роддома №3 в Киеве выделили 15 миллионов

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время рабочего визита в больничное заведение.

«В прошлом году, в ноябре, в этом роддоме мы сменили руководство. В первую очередь новый главный врач провел тщательный анализ оказания качественной медицинской помощи в роддоме, материально-технической базы и обеспечения. Во время проверки было выявлено, что условия пребывания беременных, рожениц и новорожденных детей не соответствуют требованиям действующих нормативных актов, в том числе в части предоставления современной перинатальной помощи и соблюдения противоэпидемических и санитарно-гигиенических требований пребывания пациентов. Учитывая это, было принято решение о модернизации акушерского отделения № 2 и приведении условий пребывания пациентов в соответствие с требованиями действующих нормативных актов», – сказал Поворозник.

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По его словам, в результате реконструкции планируют создать новые современные палаты и родильные залы, оснастить их соответствующим оборудованием для обеспечения оказания квалифицированной медицинской помощи, внедрить новые методики диагностики и лечения с использованием инновационных технологий.

Так, после проведения работ по капитальному ремонту с перепланировкой первого этажа акушерского отделения № 2 в родильном доме создадут:

семейные родильные палаты – 2;

индивидуальные родильные палаты – 4;

индивидуальные родильные залы – 4;

операционный зал – 1;

палаты совместного пребывания: 3 палаты на 2 койки;

палату интенсивной терапии новорожденных на 3 койки.

палату интенсивной терапии для женщин на 3 кровати.