На ремонт акушерского отделения роддома №3 в Киеве выделили 15 миллионов
Из городского бюджета выделили 15 млн грн на капитальный ремонт акушерского отделения Киевского городского роддома № 3, который расположен на вул. В. Кучера, 7, в Святошинском районе.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время рабочего визита в больничное заведение.
«В прошлом году, в ноябре, в этом роддоме мы сменили руководство. В первую очередь новый главный врач провел тщательный анализ оказания качественной медицинской помощи в роддоме, материально-технической базы и обеспечения. Во время проверки было выявлено, что условия пребывания беременных, рожениц и новорожденных детей не соответствуют требованиям действующих нормативных актов, в том числе в части предоставления современной перинатальной помощи и соблюдения противоэпидемических и санитарно-гигиенических требований пребывания пациентов. Учитывая это, было принято решение о модернизации акушерского отделения № 2 и приведении условий пребывания пациентов в соответствие с требованиями действующих нормативных актов», – сказал Поворозник.
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По его словам, в результате реконструкции планируют создать новые современные палаты и родильные залы, оснастить их соответствующим оборудованием для обеспечения оказания квалифицированной медицинской помощи, внедрить новые методики диагностики и лечения с использованием инновационных технологий.
Так, после проведения работ по капитальному ремонту с перепланировкой первого этажа акушерского отделения № 2 в родильном доме создадут:
семейные родильные палаты – 2;
индивидуальные родильные палаты – 4;
индивидуальные родильные залы – 4;
операционный зал – 1;
палаты совместного пребывания: 3 палаты на 2 койки;
палату интенсивной терапии новорожденных на 3 койки.
палату интенсивной терапии для женщин на 3 кровати.