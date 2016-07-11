В Киеве задержали группу иностранцев, расстреливавших дорожные знаки

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киевской области.

«Мужчины кавказской внешности, двигаясь по улицам столицы на автомобиле Mercedes E200, осуществляли выстрелы из неизвестного оружия в знаки дорожного движения. Сотрудники полиции остановили хулиганов. Ими оказались четверо иностранцев, двое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи», - говорится в сообщении.

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Задержание произошло в ночь на 10 июля, однако сообщение об инциденте появилось на сайте столичной полиции сегодня. Правоохранители изъяли у задержанных автомобиль, на котором они передвигались, два пистолета иностранного производства с патронами к ним без разрешения на оружие и чеки из ломбардов о сдаче ювелирных украшений неизвестного происхождения.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют задержанных мужчин на причастность к совершению других преступлений, в том числе краж и грабежей.