На Киевщине женщина продала своего новорожденного ребенка за 30 тысяч гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, женщина, находясь на последней неделе беременности, договорилась с потенциальным покупателем о продаже ребенка сразу после его рождения.

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Встреча состоялась возле Центральной районной больницы Киево-Святошинского района в Боярке. Злоумышленница вместе с ребенком и покупателем сели в автомобиль и поехали в Вишневое. На обочине автодороги в салоне автомобиля мать передала своего ребенка, которому исполнилось всего три дня от рождения, и медицинское свидетельство о рождении.

После получения денег злоумышленницу задержали правоохранители.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.