В Киевсовете заблокировали голосование по передаче сквера на Татарке мормонам

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос стоял последним в повестке дня заседания горсовета.

Перед началом его рассмотрения депутаты от ВО «Свобода» вышли к трибуне и требовали от председательствующего на заседании заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Прокопива не ставить проект на голосование. Однако Прокопив ответил, что так вопрос стоит в повестке дня, то он не может этого сделать. Тогда представители «Свободы» зашли в президиум и заблокировали рабочее место Прокопива.

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После этого в заседании был объявлен технический перерыв на 15 минут.

В сессионном зале находился также народный депутат от «Свободы» Юрий Левченко, который избран по киевскому мажоритарному округу и проживает на Татарке.

Взяв слово еще перед блокированием трибуны, он сообщил, что проект решения «Об отмене решения Киевсовета от 24 сентября 2015 г. «О расторжении договора аренды земельного участка площадью 0,9 га на вул. Глыбочицкой, 5 в Шевченковском районе г.Киев, заключенного между Киевсоветом и Религиозным Управлением церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Украине от 26 сентября 2005 г.» и внесении изменений в договор аренды земельного участка позволит застроить гектар зеленой зоны, а на Татарке больше нет свободной земли. Он призвал депутатов сохранить эту зеленую зону для киевлян, их отдыха и нормальной жизни.

Левченко напомнил, что когда принималось решение о создании на этой территории сквера и расторжении договора аренды земли с религиозной общиной, представители некоторых политических сил в Киевсовете поддерживали сохранение зеленой зоны, поэтому депутат удивлен, почему сейчас изменились взгляды на использование этой земли.

Депутат Киевсовета Роман Марченко, который представил проект решения относительно указанного земельного участка после перерыва заявил в сессионном зале, что церковь на этом участке планирует построить лишь воскресну школу, и ни одного многоэтажного здания не будет, а незастроенная земля будет упорядочена и доступна для отдыха всех жителей микрорайона.

Большинство присутствующих депутатов поддержали предложение Прокопіва относительно того, что каждый желающий депутат должен высказать собственное мнение по поводу указано проекта закона. Однако секретарь Киевсовета отметил, что в зале нет кворума для продолжения заседания, а потому вопрос не может ставиться на голосование.

Заседание Киевсовета объявлено закрытым.