В Киеве в этом году откроют 5 детских садов и 2 школы - Кличко

Об этом во время инспекции реконструкции детского сада № 423 на вул. Дегтяревской заявил киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Сейчас мы находимся возле детсада на Дегтяревской, который был построен еще в 60-х годах. Больше 20 лет он не использовался по назначению, в помещении находилась санитарно-эпидемиологическая служба района, – отметил мэр Киева. – Теперь же мы восстанавливаем работу детсада, и он откроется после реконструкции уже в октябре этого года".

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Кличко отметил, что здание полностью реконструируют, и будет надстроен третий этаж. Работы финансируются из городского бюджета, и все необходимые средства выделены.

"Детсад будет отвечать всем современным нормам, в частности – энергосбережению и экономному освещению. Здесь будут установлены тепловые, а также мы рассматриваем возможность установки солнечных батарей, – подчеркнул Кличко. – Детсад рассчитан на 170 детей и будет 9 групп. 62 работника детсада получат работу".

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Киевский городской председатель добавил: "Мы инвестируем в будущее – в наших детей. Мы два раза в этом году увеличили финансирование образования, понимая, что инвестиции в эту сферу – приоритет для города".