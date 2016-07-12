В детской поликлинике №1 Соломенского района отремонтируют два бассейна

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время рабочего визита в учреждение.

«Эта поликлиника – один из немногих медицинских заведений, в котором предусмотрено наличие отделения восстановительного лечения. В состав отделения входят два бассейна – для детей младшего возраста, от 1 месяца до трех лет, и бассейн для детей старшего возраста. На их базе смогут проходить реабилитацию дети с заболеваниями дыхательной системы, нарушениями осанки, дети с неврологической и ортопедической патологией», – рассказал Николай Поворозник.

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По его словам, бассейны работали с 1982 до 2010 года и ни разу не ремонтировались, а последние шесть лет вообще не работали.

«Пока внедряется системная реформа медицины, городская власть решает локальные проблемы в сфере здравоохранения. Вопрос качественного медицинского обслуживания детей – один из приоритетных. Так, в 2015 году были выделены средства для изготовления проектно-сметной документации на капитальный ремонт этих бассейнов. А первого июля 2016 года между медицинским учреждением и строительной компанией подписан договор на выполнение работ по капитальному ремонту бассейнов. Чтобы избежать коррупционной составляющей, были проведены открытые торги на капитальный ремонт и уже по их результатам определен победитель», – отметил Николай Поворозник.