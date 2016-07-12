В центре Киева произошло вооруженное ограбление банка

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, на место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции. На месте правоохранители опросили работников финансового учреждения и возможных свидетелей правонарушения.

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Выяснилось, что вооруженный грабитель зашел в помещение и стал требовать наличные от работников банка. В результате ему отдали около 100 тысяч гривен. Впрочем, на этом он не успокоился, а велел охраннику открыть сейф. Когда нападающий заметил, что мужчина успел нажать кнопку сигнализации, сразу же выбежал на улицу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства преступления. Проводятся мероприятия для задержания подозреваемого.