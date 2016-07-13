Кличко: во время ремонта дворов главы районов должны прислушиваться к пожеланиям жителей

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время выездного совещания с главами районов.

Кличко отметил, что в столице продолжается капитальный ремонт междворовых и межквартальных проездов.

"Мы выделили беспрецедентную сумму - 101 млн грн на ремонт межквартальных и междворовых проездов. Более 180 дворов будут капитально отремонтированы. Каждый глава района должен проконтролировать эти работы, и общаться с жильцами, которые лучше других знают и могут подсказать, где лучше снизить бордюр или проложить дорожку", - сказал мэр.

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Кроме того, Виталий Кличко проинспектировал капитальный ремонт улицы Саксаганского на отрезке от улицы Петлюры до площади Победы. "Мы увеличили расходы на ремонт дорог. В этом году в столице отремонтируют 51 дорогу. Наша ключевая задача - обеспечить комфорт и безопасность киевлян", - подчеркнул мэр.

Также Кличко проверил, как идут работы на улице Старонаводницкой. Последний раз капитальный ремонт дорожного покрытия здесь был в 2000 году. "Это улица с напряженным движением. В прошлом году здесь выполнили текущий ремонт вул. Кутузова к буд. №40. В этом году отремонтируют улицу до пересечения с Бульваром Дружбы народов. Осталось отремонтировать еще 2 тыс.квадратных метров тротуаров", - отметил Виталий Кличко.

По словам директора КК "Киевавтодор" Александра Густєлєва, запланирована реконструкция транспортной развязки между мостом Патона и бульваром Дружбы народов. При этом эта территория будет определена как нулевая форматная зона, где не будет рекламных конструкций.