Полиция Киева объявила конкурс на вакансии следователей и участковых: зарплата до десяти тысяч гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"Мы объявляем публичный конкурс на вакансии. То, что мы сделали в Киевской области, начинаем в Киеве. Создана специальная комиссия, в которую вошли и представители мэрии. Сегодня мы попробуем начать объявление и формировать штат киевской полиции, в частности следователей и участковых. Поскольку качество нашей полиции - это качество тех, кого мы сможем привлечь. Мы постоянно обновляем алгоритм наших тестов, это работа не простая, это работа не на один шаг, эта работа продлится несколько лет", - сказал Аваков.

Он также добавил, что МВД планирует завершить переаттестацию личного состава до конца лета. Единственной проблемной областью являются Львовская, где большинство личного состава не проходит аттестацию, а потеря среди руководящего персонала составляет 30%, сказал Аваков.

В свою очередь, глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе отметила, что в Киеве довольно ощутимый некомплект полиции. Что касается следователей и участковых, то предполагается набрать 90 участковых и 130 следователей.

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"У нас большой недобор по рядовому составу, мы будем подбирать людей, чтобы создать резерв, значит Киев будет своего рода экспериментальным по подбору кадров... Те люди, которые в силу тех или иных причин ушли по собственному желанию из МВД, будут иметь шанс пройти тестирование, и как новые работники работать в наших рядах", - сказала Деканоидзе.

Также она отметила, что в целом в Украине уже переатестованы около 30 тысяч человек, причем около 4 тысяч аттестацию не прошли.

Кроме того, министр внутренних дел сообщил, что МВД предлагает "для участковых минимальную зарплату в 6 тысяч гривень, минимальная зарплата для следователей будет 10 тысяч гривень".

По словам Авакова, только система внутренних дел по стране испытывает некомплект 1140 участковых и 1300 следователей. Необходимая для заполнения анкета размещена на сайте Национальной полиции.