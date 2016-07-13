Кабмин передал Киевский велотрек в управление столичной госадминистрации

Как передает корреспондент УНИАН, распоряжение "О передаче спортивного сооружения в г. Киеве в сферу управления Киевской горгосадминистрации" правительство приняло сегодня на заседании.

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По словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, ранее решением Хозяйственного суда Киева велотрек на улице Богдана Хмельницкого, 58 в Киеве было признано государственной собственностью, и сейчас Кабмин передает его в управление столичной госадминистрации для дальнейшего создания центра велоинфраструктуры города

Как сообщал УНИАН, в марте заместитель председателя КГГА Александр Спасибко заявил, что на восстановление велотрека из бюджета Киева выделено 26 млн. грн.