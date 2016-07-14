Власти Киева и руководство фестиваля "Молодость" подписали меморандум о сотрудничестве

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы Виталия Кличко.

Кличко выразил убеждение, что кинофестиваль "Молодость" должен быть известен в мире как "Киевский международный кинофестиваль". Он отметил, что это амбициозная задача, но столичные власти приложат все усилия для достижения этой цели.

"Сейчас ни у кого нет сомнений, что фестиваль должен проходить в Киеве. И я рад, что нам удалось найти формат, в котором мы сможем работать", - сказал мэр Киева.

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Кличко подчеркнул, что столичным властям и руководству фестиваля удалось найти новый формат, благодаря которому киевляне и гости столицы смогут почувствовать фестивальную атмосферу "Молодости" и получить приятные впечатления от кинофильмов, которые в этом году представят на фестивале.

"Я убежден, что качественно новый уровень проведения кинофестиваля также позволит более активно продвигать и туристический Киев. Нам есть чем гордиться, и мы должны об этом рассказывать всему миру. Уверен, что иностранные участники кинофестиваля почувствуют гостеприимство Киева и оценят уровень подготовки кинособытия", - сказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что в этом году будет представлена новая локация, на которой пройдут мероприятия, связанные с проведением фестиваля в Киеве, - фестивальный городок на Софийской площади.

По словам Кличко, благодаря сотрудничеству в течение года за рубежом - в городах-побратимах Киева будут организованы "Дни украинского кино".

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В свою очередь директор ОО "Фонд "Молодость" Владислав Лясовский отметил, что кинофестиваль должен стать одной из визитных карточек Киева, и без помощи столичных властей это не удастся реализовать.

"Это должен быть праздник для всего киномира. Ведь "Молодости" уже 46 лет. И этот фестиваль должен быть как кинематографическим событием, так и культурологическим", - сказал он.

По словам Лясовского, ежегодно в среднем в кинофестивале принимают участие представители 60 стран, а в этом году уже поступили заявки от 3 тыс. участников из разных стран.

"Мы очень благодарны за новую площадку на Софийской площади. И наша команда сделает все, чтобы фестиваль занял достойное место в жизни столицы", - сказал он.

Лясовский пригласил мэра Киева и его брата Владимира Кличко в этом году принять участие в награждении победителей кинофестиваля, который состоится в октябре.