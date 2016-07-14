Около Дома профсоюзов в Киеве собрались протестующие, на месте дежурят десятки полицейских машин
08:23, 14 июля 2016Киев
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Около дома профсоюзов на Крещатике собрались протестующие и подъехали несколько десятков полицейских машин. Дежурные полицейские наряды выехали на место, получив вызов по линии "102".
В Киеве протестуют против открытия кафе / УНИАН
Об этом сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает "112 Украина".
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"На номер "102" поступила информация, что около здания дома профсоюзов, которое находится в аварийном состоянии, группа людей протестует против недавно открытого там кафе. Сейчас там находится полиция с целью не допустить конфликтов. Разговариваем с ними, разъясняем законодательство существующее. Пока все спокойно", - рассказал Крищенко.
Ранее около Дома профсоюза уже проходили протесты в связи с открытием кафе "Каратель".
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