Около Дома профсоюзов в Киеве собрались протестующие, на месте дежурят десятки полицейских машин

Об этом сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

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"На номер "102" поступила информация, что около здания дома профсоюзов, которое находится в аварийном состоянии, группа людей протестует против недавно открытого там кафе. Сейчас там находится полиция с целью не допустить конфликтов. Разговариваем с ними, разъясняем законодательство существующее. Пока все спокойно", - рассказал Крищенко.

Ранее около Дома профсоюза уже проходили протесты в связи с открытием кафе "Каратель".