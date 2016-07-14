Стычки во время демонтажа в Доме профсоюзов: в ход пошла арматура и слезоточивый газ – СМИ (фото)

В центре Киева во время начала демонтажных работ в Доме профсоюзов, где работает скандальное кафе "Каратель", начались столкновения. Об этом сообщает корреспондент ТСН с места событий.

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Две группы мужчин пытаются помешать демонтажным работам. Группа молодых людей в штатском и масках отстаивает надстройку над Домом профсоюзов, а мужчины в камуфляже заступаются за кафе "Каратель". Отмечается, что нападавшие пустили в ход арматуру и камни. Также на месте столкновения применили слезоточивый газ.

По словам нардепа Семена Семенченко, который находится на месте инцидента, в кафе привезли парней из Алчевска, которые получают по тысяче гривень за то, чтобы оставались в заведении и никуда не уходили.

Добавим, ранее советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец сообщил, процесс демонтажа будет проходить в три этапа: первый - ограничение доступа в здание и закрытие скандального кафе "Каратель", второй - подготовка площадки под доступ строительной техники, третий - процесс демонтажа двух незаконных этажей.

Как сообщалось сегодня утром, возле дома профсоюзов на Крещатике собрались протестующие и подъехали несколько десятков полицейских машин. Очередные полицейские наряды выехали на место, получив звонок по линии "102".