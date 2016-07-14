Киевсовет обязал застройщика снизить скандальное здание на улице Гончара за месяц
Киевсовет обязал застройщика ООО "Инвестиционно-строительная группа" за месяц снизить высотность комплекса, который строится на улице Гончара, 17-23, в охранной зоне памятника архитектуры "София Киевская", до уровня не выше 25 метров над поверхностью земли.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали сегодня, 14 июля, на заседании сессии Киевсовета 89 из 103 зарегистрированных на тот момент депутатов.
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Проект решения был вынесен на рассмотрение как неотложный, учитывая, что сейчас в Стамбуле проходит сессия ЮНЕСКО, которая рассматривает вопрос о сохранности Софии Киевской и соблюдение требований использования охранной зоны памятника, включенного в список всемирного наследия.
Вопрос урегулирования ситуации со стройкой на Гончара, 17-23, изучала временная комиссия Киевсовета, и на основании ее выводов был разработан соответствующий проект решения.
Согласно принятому сегодня решению, с целью предотвращения исключению объекта из перечня Всемирного наследия ЮНЕСКО, Киевсовет решил обратиться к ООО «Инвестиционно-строительная группа» с требованием «немедленно остановить строительство жилого комплекса с помещениями общественного предназначения и встроенным паркингом по улице Гончара, 17-23».
Застройщик обязан в месячный срок привести высотность комплекса в соответствие с действующим генпланом Киева, утвержденным 28 марта 2002 г. и согласно режима использования охранной зоны ансамбля сооружений Софийского собора, который должен быть не выше 25 метров от поверхности земли».
В случае невыполнения этих требований Департамента земельных ресурсов КГГА Киеврада поручила осуществить организационно-правовые действия по досрочному расторжению договора аренды земельного участка площадью 2454 кв. м, расположенного на ул. Гончара.
КГГА должна проинформировать застройщика о сегодняшнем решении, контроль за его выполнением возложен на Постоянную комиссию Киевсовета по вопросам землепользования и градостроительства.
Как сообщал УНИАН, на днях Государственная архитектурно-строительная инспекция по результатам проведенной проверки аннулировала выданный заказчику «Инвестиционно-строительная группа» разрешение на строительство жилого комплекса «Fresco Sofia», расположенного в буферной зоне Софии Киевской по вул. Гончара, 17-23 в Киеве.