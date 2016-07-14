Застройщик согласился демонтировать надстройку на Доме профсоюзов – депутат Киевсовета

Об этом сообщил депутат Киевсовета Юрий Дидовец на своей странице в Facebook.

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«С 4 утра по обращению киевской общины работаю круг Профсоюзов на Майдане Независимости, с целью недопущения силового противостояния при исполнении решения суда о демонтаже самовольно достроенных верхних этажей. Удалось решить летний конфликт мирным путем, не допустить драк между привлеченными обеими сторонами силовыми формациями.... Застройщик (известный Иван Балабан) согласился добровольно допустить проведения демонтажа», - написал Дидовец.

По его словам, "печально известный бар "Каратель" закрыт.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец заявил, что утром 14 июля началась подготовка к демонтажу 2-х незаконно достроенных этажей на Доме профсоюзов, в связи с чем ограничен доступ к зданию.

«Утром начался процесс демонтажа двух последних незаконно пристроенных этажей над зданием киевских профсоюзов. Процесс будет включать несколько этапов», - отметил Белоцерковец он и пояснил, что, в частности, первый этап предусматривает ограничение доступа к зданию и закрытия скандального кафе «Каратель», второй этап - подготовку площадки под доступ строительной техники и третий этап - процесс самого демонтажа двух незаконных этажей.

Белоцерковец подчеркнул, что Киев выиграл все судебные инстанции по поводу незаконных действий застройщика, который надстроил 2 этажа на Доме профсоюзов.