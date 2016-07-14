В полицию привезли около 20 участников стычки у кафе "Каратель"

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, утром в полицию обратился охранник указанного заведения и сообщил, что около 50 человек пытаются попасть в помещение. При этом неизвестные повредили входные двери заведения.

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Правоохранители, которые выехали на место инцидента, провели разъяснительную работу с группой лиц, которые выступали против работы кафе. Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Впоследствии, сообщили в полиции, к Дому профсоюзов подошла еще одна группа лиц в сопровождении людей в камуфляже, повредили установленный рядом забор. «В результате у них возник конфликт между протестующими, которые там были, а потом – потасовка и толкотня. Правоохранители вмешались в ситуацию, создали коридор и вывели самых активных участников, чтобы доставить их в Шевченковское управление полиции. Сообщений о пострадавших в полицию не поступало», - говорится в сообщении.

Вместе с тем представитель ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в эфире телеканала "112 Украина" уточнила, что в управление полиции доставили около 20 человек. "На этот момент около 20 человек (задержаны - ред.). Сейчас их личности устанавливаются, их опросят, и соответственно следователи после проведения этой первоочередной проверки дадут правовую квалификацию их действиям", - сказала Блищик и подчеркнула: "О фактическом задержании речь не идет. Этих людей доставили в Шевченковское управление полиции".