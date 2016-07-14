Киев первым подписал Меморандум о партнерстве с Советом бизнес-омбудсмена - Кличко

Это первый шаг для активизации эффективного сотрудничества между столичной властью и предпринимателями города. Об этом во время подписания Меморандума с бизнес-омбудсменом Альгирдасом Шеметой заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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«Столичная власть поставила перед собой задачу создать прозрачную и понятную бизнес-среду в Киеве, чтобы малый и средний бизнес развивался. А значит, развивалась экономика Украины, - подчеркнул Кличко. - И мы, как городская власть, понимаем, что эффективное сотрудничество с бизнесом - это, прежде всего, те условия, в которых он работает. Четкие правила игры для всех, никаких бюрократических препон, никакой коррупции», - подчеркнул мэр Киева.

Городской голова отметил, что власть Киева первой среди органов местного самоуправления подписывает Меморандум о партнерстве и сотрудничестве с Советом бизнес-омбудсмена. «Подписание этого документа должно стать первым шагом для активизации эффективного сотрудничества между столичной властью и предпринимателями города. И мы будем делать все, чтобы законные интересы предпринимателей в столице не нарушались. Чтобы бизнес свободно дышал и честно работал», - отметил Кличко.

Он добавил, что Меморандум предусматривает создание экспертной группы, которая периодически будет рассматривать жалобы от предпринимателей относительно действий столичной власти. В состав этой группы войдут представители КГГА, а со стороны Совета – заместитель бизнес-омбудсмена и один исследователь-инспектор. «Городская власть Киева и совет бизнес-омбудсмена будут сотрудничать в вопросах совершенствования законодательства в сфере предпринимательства и устранение тех барьеров, которые ограничивают его ведения в Киеве», - подытожил Виталий Кличко.

Альгирдас Шемета поблагодарил Кличко за оперативную работу по подготовке Меморандума, который, по мнению омбудсмена, станет "дорожной картой" сотрудничества между городскими властями Киева и бизнес-кругами. "Все меморандумы, которые мы подписали с органами власти, - это документы, которые работают. И я уверен, что меморандум, который мы подписали сегодня, позволит нам быстрее и эффективнее сотрудничать в вопросах ведения бизнеса в украинской столице", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.