Кличко заверил, что сложил полномочия главы партии "Солидарность" еще в мае

Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

"Мы должны неукоснительно соблюдать закон. Я написал заявление о сложении полномочий председателя "Солидарности" еще в мае. Согласно процедуре, согласно уставу, это заявление должен рассмотреть политсовет, а после этого съезд, который избирает нового председателя партии и соглашается со сложением полномочий. Еще раз подчеркну: закон нарушать я не собираюсь и не буду", - ответил Виталий Кличко.

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По новому закону предусмотрено разграничение политических и административных должностей в органах государственной власти, а чиновников стали избирать только по конкурсам.

В июне 2014 года президент Петр Порошенко подписал приказ о назначении Виталия Кличко главой Киевской администрации. Впоследствии мэра Киева выбрали председателем партии "Солидарность". С того времени до мая 2016 года он совмещал должности главы столицы и председателя партии.

Напомним, что с 1 мая начал действовать новый закон о государственной службе, согласно которому чиновникам запрещено совмещать должности.