В КГГА говорят, что демонтаж надстройки на Доме профсоюзов продлится еще месяц

Столичные коммунальщики продолжат демонтировать незаконно надстроенные этажи на Доме профсоюзов, несмотря на протесты. Об этом заявил советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец, передает ТСН.

По его словам, процесс будет длительным, поскольку здание находится в аварийном состоянии, а надстройка расположена на верхних этажах здания: "Это долгий процесс. Он не является быстрым. Где-то за месяц это должно произойти".

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Белоцерковец заявил, что именно застройщик Балабан платил митингующим, которые сегодня повалили забор, возведенный вокруг дома для демонтажных работ. Чиновник надеется, что правоохранители в дальнейшем обеспечат беспрепятственный доступ к коммунальщикам здания, чтобы завершить весь процесс.

Он добавил, что сами профсоюзы уверяют в самовольном возведении конструкции застройщиком и не против сноса. Столичная власть сделала все, чтобы законно убрать надстройку, однако застройщик отказался выполнять предписания исполнительной службы.

"Исполнительная служба предоставила дважды за последний месяц исполнительные листы с требованием, чтобы застройщик демонтировал эти 2 незаконных этажа. К сожалению застройщик этого не сделал. Сами профсоюзы сегодня утром вместе с исполнительной службой – начали помогать городу тем, что начали огораживать забором территорию для того, чтобы с завтрашнего дня смогла зайти туда строительная техника. И чтобы начать процесс демонтажа", - говорит Белоцерковец.

Как сообщалось, 14 июля утром две группы мужчин пытались помешать демонтажним работам. Группа молодых людей в штатском и масках отстаивала надстройку над Домом профсоюзов, а мужчины в камуфляже заступались за кафе "Каратель". Нападавшие пустили в ход арматуру и камни. Также на месте столкновения применили слезоточивый газ.

Впоследствии около 20 участников потасовки доставили в отдел полиции.

Дом профсоюзов — один из символов Революции Достоинства, там размещался штаб протестующих. В феврале 2014 года во время пожара в нем погибли десятки людей.