В Киеве в одном из банков после визита клиента "испарилось" 7 миллионов гривень (фото)

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Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Нацполиции Киева, исчезновение денег обнаружили в полдень, когда в финансовое учреждение обратились клиенты с требованием выдать ценные вещи, которые хранились в этом учреждении.

«Когда менеджер банка направился в помещение, где под охраной находились ценности клиентов, то обнаружил открытыми несколько индивидуальных сейфов и исчезновение семи миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Полиция на месте происшествия установила, что незадолго до визита последних клиентов в спецпомещение, где расположены индивидуальные сейфы, заходил мужчина, который хранил там свои вещи. После его ухода менеджер сразу закрыла дверь. О том, что пропали деньги, работники банка узнали через несколько минут, когда к ним обратились другие посетители.

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.5 ст.185 (Кража) уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.