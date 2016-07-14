В Киеве один из руководителей крематория погорел на взятке

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленник обложил ежемесячной "данью" 10 подчиненных, угрожая, в случае отказа, уволить с должностей.

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Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали руководителя участка на территории крематория во время получения половины "дани" в размере 5 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.