В Киеве один из руководителей крематория погорел на взятке
18:24, 14 июля 2016Киев
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В Киеве разоблачили во взяточничестве начальника одного из участков ритуальной службы коммунального предприятия "Киевский крематорий".
Киевский крематорий / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленник обложил ежемесячной "данью" 10 подчиненных, угрожая, в случае отказа, уволить с должностей.
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Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали руководителя участка на территории крематория во время получения половины "дани" в размере 5 тыс. грн.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
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