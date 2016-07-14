Экс-заместителя главы Киевской ОГА осудили за халатность, которая обошлась более чем в 2 миллиона гривен
Печерский районный суд г. Киева приговорил к двум годам ограничения свободы бывшего заместителя председателя Киевской областной государственной администрации за совершение служебного преступления.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины (в редакции 2008 года), а именно в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей через недобросовестное отношение к ним.
Установлено, что между КОГА и одним из благотворителем был заключен меморандум о реализации совместного благотворительного проекта, цель которого заключалась в оказании помощи многодетным семьям, в которых воспитывается 10 и больше детей.
Читайте такжеВ Павлограде директора предприятия уличили в хищении выделенных на ремонт дорог 2 миллионов
Благотворитель должен был перечислить на счет КОДА почти 5 млн гривен для помощи десяти многодетным семьям. Вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей должностным лицом, половину денежных средств потрачено на другие цели, не предусмотренные меморандумом.
Учитывая выявленные обстоятельства, экс-заместителю председателя КОГА назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года.