ДТП в Киеве: после столкновения машина "улетела" в подземный переход (фото)
12:42, 15 июля 2016Киев
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В Киеве на проспекте Победы ночью произошло ДТП.
Сегодня.uа
Возле станции метро "Политехнический институт" в Киеве пьяный водитель автомобиля "Хюндай" врезался в "Фольксваген". Об этом сообщает Сегодня.uа.
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После этого вылетел с дороги в подземный переход. Люди не получили тяжелых трамв, но пассажир "Хюндая" был госпитализирован.
Сегодня.uа
Сегодня.uа
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