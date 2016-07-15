ДТП в Киеве: после столкновения машина "улетела" в подземный переход (фото)

Возле станции метро "Политехнический институт" в Киеве пьяный водитель автомобиля "Хюндай" врезался в "Фольксваген". Об этом сообщает Сегодня.uа.

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После этого вылетел с дороги в подземный переход. Люди не получили тяжелых трамв, но пассажир "Хюндая" был госпитализирован.