В Киеве в субботу частично ограничат движение по улицам Соломенская и Ярославов Вал

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия с 21.00 16 июля до 08.00 17 июля по ул. Соломенская – на участке от ул. Механизаторов до Соломенской площади – будет частично ограничено движение автотранспорта в месте выполнения работ.

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Также с 08.00 до 17.00 в связи с ремонтом покрытия по ул. Ярославов Вал на участке от ул. Стрелецкой до ул. Владимирскойбудет частично ограничено движение автотранспорта в месте выполнения работ.