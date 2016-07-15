Киевлянам напомнили об отключениии воды в трех районах (список)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с 16.00 15 июля до 8.00 18 июля будет прекращено или же частично ограничено водоснабжение ряда жилых массивов Киева и области в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах.

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В эти дни будет проводиться масштабный ремонт участка водовода на пр. Палладина.

Питьевую воду жители смогут брать с водовозок и бюветов, которые расположены в микрорайонах.

Как сообщал УНИАН, начиная с 15 июля на ул. Берковецкая, 6, будут ремонтировать водовод, который подает воду значительной части жителей правого берега. В частности, для осуществления врезки и монтажа запорной арматуры необходимо будет полностью отключить сеть на участке проспекта Палладина от проспекта Василия Порика, 8, до ул. Пономарева.

В связи с этим без холодного централизованного водоснабжения будут жители села Горенка и улицы Берковецкой.

Кроме того, будет снижено давление и возможно отсутствие водоснабжения на верхних этажах зданий: в Пуще-Водице (ул. Курортная, Городская, Лесная, Селянская и Краснофлотская); на жилом массиве Южная Борщаговка (ул. Большая Окружная, Зодчих, Семьи Сосниных, Королева, Симиренко); на Никольской Борщаговке (ул. Зодчих, Жмеринская, Верховинца, Семьи Сосниных); на жилых массивах Нивки и Галаганы (ул. Туполева, Стеценко, Саратовская, Салютная, Баумана, просп. Победы, ул. Чистяковская, Дружковская); на жилом массиве Новобеличи (ул. Булаховского, генерала Наумова, Подлесная, Олевская, Рабочая, просп. Палладина); на массивах Святошин, Академгородок и Беличи (ул. Чернобыльская, Уборевича, ул. Вернадского, ул. Кржижановского, Степанченко, Святошинской, Отдыха, Верховинной и Кольцевая дорога), говорится в сообщении.