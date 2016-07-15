В Киеве на взятке задержали патрульного полицейского
В Киеве задержан сотрудник Управления патрульной полиции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины, который требовал от водителей взятки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, установлено, что инспектор требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3 тысячи гривен за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Полицейского задержали вблизи АЗС после получения второй части оговоренной суммы.
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Следственным управлением прокуратуры Киева по данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, как выяснилось, указанный правоохранитель ранее привлекался к административной и уголовной ответственности, в частности, по ст.122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).