В Киеве на Почтовой площади продолжатся раскопки древнего города (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор департамента культуры КГГА Диана Попова на брифинге на месте раскопок.

Попова подчеркнула, что город делает все возможное, чтобы сохранить находки, чтобы потом показать их и создать соответствующий музей.

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Она заверила, что пока нет проблем с финансированием работ по консервации и сохранения находок. Попова напомнила, что город выделил 20 млн грн на первоочередные работы на первое время.

«Я надеюсь, что эта работа будет продолжаться постоянно, пока будут находить новые артефакты. А потом лучшие мы будем выбирать именно для хранения в музейных условиях», - добавила она.

В свою очередь министр культуры Евгений Нищук отметил необходимость сохранения всех артефактов.

«Что бы мы сейчас не делали вокруг - торговые центры, гостиницы, но однозначно, что мы должны сделать так, чтобы в этом комплексе была сохранена вся эта история. На этом можно зарабатывать параллельно средства. Я убежден, что любой из гостей, кто приедет к нам, захочет это увидеть. Это реальное свидетельство тысячелетней истории», - сказал Нищук.

Как сообщил директор Центра археологии Киева при Институте археологии НАН Украины Михаил Сагайдак, за время с момента начала работы археологов под Почтовой площадью найдено много артефактов IX-XVIII веков. В настоящее время на нынешнем уровне работ (сразу под бетонной плитой, которая является основой современной Почтовой площади) раскопан значительный участок древней улицы Подола с остатками усадеб, заборов, кладбища в районе нынешней церкви Рождества Христова.

«Раскопали планировочную структуру XVIII века, которая оказалась полностью завязанной на более раннюю инфраструктуру - опирается на ту планировочную структуру, которая возникла здесь еще фактически в IX-X веках», - отметил специалист.

Журналистам представили также найденные старинные монеты, украшения, печати, предметы быта.

По словам Сагайдака, после того как этот уровень будет полностью изучен археологами, его дно будет перекрыто бетонной плитой типа верхней, и ученые спустятся еще ниже для изучения более отдаленных от поверхности грунтов.

Сагайдак выразил убеждение, что на месте раскопок нужно открыть музей нового поколения вроде тех, что уже действуют в Европе с демонстрацией законсервированных аутентичных срезов грунта и остатков фундаментов. Например, в Кельне есть подземный музей на 25-метровой глубине, открыты такие музеи в Познани, Кракове.

«Это новый тип музея, в котором есть подлинность. Возможно, удастся превратить в новое музейное учреждение этот объект», - отметил Сагайдак.

Нищук сообщил, что планирует представить президенту Петру Порошенко, раскопанный древний город на Почтовой площади и не исключает, что в будущем объект сможет заинтересовать ЮНЕСКО.

«Никаких не может быть возражений в том, что Министерство культуры или другой орган захочет дать статус национального значения в подчинение коммунальной собственности. Работы сейчас продолжаются, но очевидно, что здесь может быть еще и международная комиссия, которая это может признать на уровне ЮНЕСКО. Поэтому я думаю, что в этом русле мы можем двигаться», - сказал Нищук.

При участии представителей общественной организации Pixelated Realities сегодня был также представлен проект «Виртуальная реальность Почтовой площади». Это специальное приложение для мобильных телефонов, которое позволит любому опуститься виртуально под Почтовую площадь и путешествовать по зафиксированному пространству раскопанной улице и рассматривать находки (напоминает современную компьютерную игру). Приложение еще разрабатывается, но работы обещают завершить в ближайшем будущем. Предполагается, что по мере дальнейших археологических работ оно будет пополняться новыми видами и артефактами.

Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков. Остатки зданий находятся в относительно неплохом состоянии - они сохранились под толстым слоем грунта. Над этим местом в XVII-XVIII веках находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли есть остатки других зданий.