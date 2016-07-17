Киевский фуникулер завтра закроют на ремонт
С 18 июля по 18 августа Киевский фуникулер временно не будет работать в связи с ежегодным ремонтом.
С 18 июля по 18 августа работа Киевского фуникулера будет временно прекращена в связи с выполнением ежегодных регламентных и ремонтных работ.
Об этом информирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевпасстранс".
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Регламентные и ремонтные работы на отдельных узлах фуникулера проводятся ежегодно, согласно Правилам устройства и содержания наклонных рельсо-канатных подъемников.
Как отметили в "Киевпасстрансе", ежегодные регламентные работы являются по сути испытательными работами, результаты которых принимают специалисты государственного предприятия "Киевский экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины".
При получении положительных результатов испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год.
Последний ежегодный регламентный ремонт фуникулера был выполнен в июле-августе 2015 года