На столичной Оболони в мусорном баке обнаружили гранату Ф-1 (фото)

11:00, 18 июля 2016
Киев
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В Оболонском районе Киева местный житель обнаружил гранату в мусорном баке и вызвал полицию.

граната / НПУ

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

О том, что в мусоре была найдена граната, полицейским сообщил местный житель.

По указанному адресу срочно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

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Обследовав место происшествия,  правоохранители обнаружили корпус гранаты Ф-1 и запал к ней. Изъятые предметы направлены на экспертные исследования.

Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, ранее в пригороде Львова возле жилого дома обнаружили семь современных боеприпасов.

мусор / НПУ

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