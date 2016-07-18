На столичной Оболони в мусорном баке обнаружили гранату Ф-1 (фото)
11:00, 18 июля 2016Киев
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В Оболонском районе Киева местный житель обнаружил гранату в мусорном баке и вызвал полицию.
Правоохранители обнаружили корпус гранаты Ф-1 и запал к ней / НПУ
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
О том, что в мусоре была найдена граната, полицейским сообщил местный житель.
По указанному адресу срочно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.
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Обследовав место происшествия, правоохранители обнаружили корпус гранаты Ф-1 и запал к ней. Изъятые предметы направлены на экспертные исследования.
Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, ранее в пригороде Львова возле жилого дома обнаружили семь современных боеприпасов.
Фото: НПУ
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