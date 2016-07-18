С железнодорожного вокзала в Киеве из-за "минирования" эвакуировали более тысячи человек

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, сообщение о минировании поступило в столичную полицию около 9:00.

Было установлено, что неизвестный звонил с таксофона, расположенного неподалёку от площади Льва Толстого.

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Правоохранители и специалисты профильных служб, которые выехали на место происшествия, огородили опасную территорию и начали проверку информации. Во время отработки места происшествия было эвакуировано более тысячи граждан и 100 сотрудников вокзала. В результате обследования вокзала опасных веществ и предметов не выявлено.

Ложная информация о минировании на расписание движения поездов не повлияла, подчеркнули в полиции.

Сведения о происшествии зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.