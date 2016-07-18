Подозреваемого в стрельбе в киевском кафе задержали в Измаиле

Об этом сообщает отделе коммуникации полиции Киева.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские установили, что подозреваемый скрывался в Измаиле. В полиции не исключают, что мужчина намеревался покинуть страну. Оперативниками Киева и Измаила он был задержан и доставлен в столицу.

Подозреваемый - 51-летний киевлянин - был неоднократно судим за тяжкие преступления.

Читайте такжеВ Ривне мужчина, представившись депутатом, обстрелял полицию, пришедшую к нему с обыском

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В полиции также сообщили, что пострадавший находится в очень тяжелом состоянии.

Напомним, 7 июля в кафе на улице Курнатовского в Киеве зашли трое неизвестных мужчин и сразу направились к посетителю - 40-летнему киевлянину. Между мужчинами возникла драка, в результате которой киевлянин получил огнестрельные ранения.