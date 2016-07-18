Переименование аэропорта "Борисполь": украинцы проголосовали за Мазепу

Согласно данным на сайте министерства, за переименование аэропорта на честь украинского гетьмана проголосовали 12768 человек.

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Второе место с результатом 9297 голосов занял вариант переименования в честь авиаконструктора Игоря Сикорского, а третье – вариант в честь художника Казимира Малевича, за который проголосовали 9224 человек.

В мае Верховной Раде предложили четыре варианта нового названия для международного аэропорта. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о проведении голосования на сайте ведомства.

Как сообща УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что решение о переименовании аэропорта "Борисполь" будет принято после общественного обсуждения в сентябре.

Сам министр Омелян выступает за переименование "Борисполя" в честь украинского авиаконструктора с мировым именем Игоря Сикорского.

В начале апреля генеральный директор ГП "Мистецький Арсенал" Наталья Заболотная предложила переименовать столичный аэропорт "Борисполь" в честь художника Казимира Малевича.

20 мая Комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма поручил Министерству инфраструктуры рассмотреть вопрос о переименовании аэропорта "Борисполь".

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Как сообщал УНИАН, 8 июня аэропорту "Киев" присвоили имя Сикорского. Такое решение было принято на заседании Киевского городского совета.