В сети показали принцип работы киевского фуникулера (видео)
16:56, 18 июля 2016Киев
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Коммунальное предприятие "Киевпастранс" показал принцип работы столичного фуникулера.
Фуникулер работает без моторов / Фото УНИАН
Видео опубликовано на странице предприятия в Facebook.
Отмечают, что фуникулер работает без моторов, на маятниковой схеме работы. Вагоны прочно соединены канатом.
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"Перемещение одного из вагонов вниз приводит к симметричному перемещению другого вагона вверх, а вагоны разъезжаются в центральной точке трассы. В такой системе двигатель, приводящий в движение шкив, тратит энергию только на перемещение разности веса двух по-разному наполненных пассажирами вагонов", - говорится в описании к видео.
Как сообщал УНИАН, сейчас фуникулер закрыт на плановый ремонт.
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