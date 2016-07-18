В сети показали принцип работы киевского фуникулера (видео)

Видео опубликовано на странице предприятия в Facebook.

Отмечают, что фуникулер работает без моторов, на маятниковой схеме работы. Вагоны прочно соединены канатом.

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"Перемещение одного из вагонов вниз приводит к симметричному перемещению другого вагона вверх, а вагоны разъезжаются в центральной точке трассы. В такой системе двигатель, приводящий в движение шкив, тратит энергию только на перемещение разности веса двух по-разному наполненных пассажирами вагонов", - говорится в описании к видео.

Как сообщал УНИАН, сейчас фуникулер закрыт на плановый ремонт.