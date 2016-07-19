Кличко в канун своего юбилея взял недельный отпуск

Кличко ушел в отпуск 18 июля / Facebook.com/Vitaliy.Klychko

Об этом говорится в распоряжении мэра №712 от 15 июля, текст которого обнародован на сайте киевской власти.

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«По согласованию с президентом Украины отбываю в ежегодный отпуск на 8 календарных дней с 18 по 25 июля», - отмечается в документе.

Сегодня, 19 июля, у мэра Киева день рождения, ему исполняется 45 лет.