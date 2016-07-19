В Киевском СИЗО из-за низкой зарплаты не хватает персонала - начальник изолятора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил начальник следственного изолятора Киева Александр Васюк.

“Ситуация по личному составу очень критическая. По штату необходимо 520 человек. Некомплект младших инспекторов составляет 58 человек, офицеров - 13. То есть, работающие получают почти двойную нагрузку, а от этого появляются определенные проблемы по качеству работы», - сказал Васюк.

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По его словам, «люди не проявляют желания идти на эту работу с такой низкой зарплатой». «Зарплата младшего инспектора 2,5 тыс. грн. Остаются лишь те, кто уже имеет стаж 5-10 лет, они имеют немного большую зарплату - 3,5-4 тыс. грн. И надеются доработать до пенсии”, - отметил начальник СИЗО.

Он считает, что конкурентным для специалистов учреждения была бы зарплата от 6 тыс. грн, которая была бы соразмерна с зарплатой в Вооруженных силах, поскольку на сегодня значительное количество работников пенитенциарной системы переходит в ряды ВСУ именно за большую зарплату.

В свою очередь первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова отметила, что Минюст планирует повышать заработные платы в пенитенциарной системы, но для радикального их увеличения нет средств. По ее словам, зарплатный фонд планируется увеличить путем сокращения кадров сверху, то есть руководящего звена системы.