В центре Киева дерево упало на припаркованные авто пограничников и работников СБУ (фото, видео)

Оно повредило четыре автомобиля, электрический кабель и защитную сетку на одном из балконов, говорится в сюжете ТСН.

Клену на улице Рейтарской не меньше ста лет. И хоть в столице днем был сильный ветер, свидетели говорят, что именно во время падения дерева на улице было тихо.

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Люди не пострадали. Помятые автомобили принадлежат преимущественно пограничникам и сотрудникам СБУ, которые работают рядом. Афишировать свое недовольство на камеру водители не хотели. Но кое-кто признался, что собирается судиться с коммунальщиками. "Повреждена дверца и крыша в пяти местах. В том-то и дело, что в этом году не страховал", - говорит один из автовладельцев.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в результате урагана, который начался внезапно, в Харькове были вырваны с корнями деревья, разбиты машины и повалены остановки и рекламные щиты.