В Киеве на ул. Старонаводницкой до 19:00 будет частично ограничено движение транспорта

Как сообщили УНИАН в пре-службе КГГА, корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

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Отметим, улица Старонаводницкая находится в Печерском районе столицы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 18 июля по 18 августа временно не будет работать фуникулер в связи с ежегодным ремонтом.