В Киеве на ул. Старонаводницкой до 19:00 будет частично ограничено движение транспорта
10:34, 20 июля 2016Киев
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20 июля до 19:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия (фрезерование) ул. Старонаводницкой на участке от ул. Лаврской до бульв. Дружбы Народов будет частично ограничено движение автотранспорта в месте выполнения работ.
Дорога будет частично закрыта из-за ремонта / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пре-службе КГГА, корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
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Отметим, улица Старонаводницкая находится в Печерском районе столицы.
Как сообщал УНИАН, в Киеве с 18 июля по 18 августа временно не будет работать фуникулер в связи с ежегодным ремонтом.
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