Как в Киеве проходит охота на покемонов (фоторепортаж)

В том числе "ловцов покемонов" уже можно увидеть и на улицах Киева.

Так, фотокорреспонденты УНИАН уже запечатлели покемонов в центре столицы.

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Как сообщал УНИАН, Pokemon Go - бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" - цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображающаяся на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

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Одна из главных целей игры - поймать покемона (Pocket Monster - "карманный монстр") - заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.